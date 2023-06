Naufragio migranti in Grecia | recuperati 79 corpi ma sono centinaia i dispersi

Leggi su italiasera

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) –79 idopo ildel peschereccio con a bordo 500provenienti da Pakistan, Egitto e Siria e altre 104 personestate tratte in salvo, scrive Ekathimerini. L’operazione di ricerca e soccorso è andata avanti tutta la notte e ha coinvolto unità della guardia costiera e della marina greca, mercantili e aerei. La nave è affondata in acque internazionali, 75 chilometri sud ovest di Pylos, nel Peloponneso. Nessuno dei profughi a bordo del peschereccio aveva un giubbotto di salvataggio, come ha denunciato la Guardia costiera greca dopo l’allarme lanciato da Frontex alle autorità greche e italiane. Il primo contatto con il peschereccio è stato fatto dalla Guardia costiera greca alle 16 (ora italiana) di martedì, quando non era stata ...