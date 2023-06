Naufragio in Grecia | il dramma | Sulla barca c' erano circa 750 migranti

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lafa ancora i conti con la strage avvenuta mercoledì al largo delle coste del Peleponneso, dove un peschereccio carico disi è ribaltato. Il bilancio è di almeno 79 morti mentre sono centinaia i dispersi. Finora sono state salvate 104 persone. A fare il punto della situazione è stata Erasmia Roumana dell'Unhcr. "Con il supporto del comune di Kalamata e della Croce Rossa ellenica stiamo cercando di aiutare i sopravvissuti che si trovano in una situazione psicologica molto difficile. In questo momento sono sotto shock", ha raccontato Roumana all'esterno del capannone dove hanno trovato rifugio70. "Non sappiamo con certezza quanti fossero a bordo dell'imzione, si parla di 750 persone. La priorità è localizzare i dispersi e identificare i corpi", ha aggiunto.