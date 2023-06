Naufragio in Grecia | i testimoni | “100 bambini nella stiva”

in, i leader dell'Ue affronteranno la questione al vertice di giugnoGiovani, donne e bambini sono le principali vittime del ribaltamento del peschereccio partito a Tobruk e probabilmente diretto in Italia. Intre giorni di lutto nazionale - - Un altro, un'altra terribile strage del Mediterraneo sempre più 'il più grande cimitero d'Europa', come non smette di denunciare papa Francesco. A un ...Le autorità greche ritengono che siano almeno 500 i morti nel tragicodi un barcone di migranti, avvenuto ieri a largo di Pylos. La terribile stima si basa sui racconti dei 104 sopravvissuti, così come sulle valutazioni della Guardia costiera ellenica sul ...

"il tema dell’identità delle vittime torna centrale solo in presenza di stragi nel Mediterraneo che ricevono grande copertura mediatica" ...La terribile stima si basa sui racconti dei 104 sopravvissuti, così come sulle valutazioni della Guardia costiera ellenica sul numero di persone ...