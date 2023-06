Naufragio di migranti in Grecia | si teme una strage

(Di giovedì 15 giugno 2023) Un'altra tragedia del mare che rischia di trasformarsi in una delle peggiori stragi del Mediterraneo: un peschereccio stracarico di centinaia di, forse fino a '750', partito da Tobruk, in ...

Un'altra tragedia del mare che rischia di trasformarsi in una delle peggiori stragi del Mediterraneo: un peschereccio stracarico di centinaia di, forse fino a '750', partito da Tobruk, in Libia, per raggiungere l'Italia, si e' capovolto nelle acque dell'Egeo, a 47 miglia nautiche da Pylos nel sud del Peloponneso. 15 giugno 2023vedi anche, almeno 79 morti dopo unnel sud del Peloponneso L'accusa di Alarm Phone Sarebbero state così perse - è la lettura di Alarm Phone - ore cruciali, fino al, con ...Il governo provvisorio della Grecia ha dichiarato tre giorni di lutto dopo ildi un'imbarcazione, con a bordo centinaia di, è affondata, uccidendo almeno 79 persone. Tutti gli eventi di partito pre - elettorali previsti sono stati cancellati, mentre cresce la ...

I giornali greci riportano la testimonianza di un medico dell'ospedale di Kalamata al quale un superstite avrebbe rivelato la presenza di numerosi bambini a bordo. La notizia finora non è stata confer ...Navi della guardia costiera, una fregata della marina, aerei da trasporto militari, un elicottero dell’aeronautica e una serie di imbarcazioni private stanno partecipando alla ricerca dei ...