Naufragio di migranti al largo della Grecia | 79 morti Testimoni | nella stiva c’erano almeno 100 bambini Il medico che ha accolto i superstiti | “Possibili fino a 600 decessi”

Undici o dodici arresti in Grecia per ildi un peschereccio al largo di Pylos. Secondo i media greci si tratterebbe di persone di origine egiziana, identificate daisoccorsi che hanno pagato tra i 4 mila e i 6 mila dollari ...vedi anche, almeno 79 morti dopo unnel sud del Peloponneso L'accusa di Alarm Phone Sarebbero state così perse - è la lettura di Alarm Phone - ore cruciali, fino al, con ...... nel corso di un confronti con Marco Minniti, ha parlato delal largo del Peloponneso di un peschereccio che trasportava. "I governi italiani hanno smantellato ogni sistema ...

I sopravvissuti al naufragio di migranti in Grecia: “C’erano 100 bambini nella stiva” Il Fatto Quotidiano

«I 27 superstiti del naufragio ricoverati in ospedale sono in condizioni stabili: molti parlano di 750 persone a bordo della nave», ha detto Michalis Giannakos Migranti, tragedia in Grecia. «I 27 ..."Ci sono sette casi medici" tra i 38 naufraghi trasportati ad Ancona dalla nave umanitaria Geo Barents di Medici senza frontiere e alcune persone "verranno portate in ospedale". (ANSA) ...