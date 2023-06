Naufragio di migranti a largo della Grecia | centinaia di dispersi

La guardia costiera greca trasporta i corpi deiannegati dopo che la loro imbarcazione è affondata a largo del Peloponneso, a circa 47 miglia dalle coste della Grecia. Almeno 79sono morti e la preoccupazione è che il bilancio delle vittime possa salire, ci sono decine di dispersi."Stiamo parlando di un numero molto elevato di persone che si trovavano a bordo, il che ...- - > I soccorsi aiche si sono salvati dalal largo del Peloponneso. Secondo fonti dirette, a bordo ci sarebbero state fino a 750 persone - Reuters . Un altro, un'altra terribile strage del ...Abbonati per leggere anche Leggi anchedeiin Grecia, lo scaricabarile tra Frontex, Atene e Roma Nave turca sequestrata, chi sono ipresunti dirottatori, una ...

Migranti, naufragio al largo della Grecia: almeno 79 morti | Alarm Phone: "Le autorità erano allertate" TGCOM

Fino ad ora sono stati recuperati 79 cadaveri, 104 le persone in salvo: non esistono numeri certi ma rischia di essere uno dei più grandi naufragi della storia. Secondo le informazioni disponibili il ...Un peschereccio partito da Tobruk, in Libia, per raggiungere l'Italia aveva a bordo centinaia di migranti, forse "fino a 750” così come riferiscono i ...