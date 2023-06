Nations League Spagna-Italia | Immobile | “Amaro il ritorno al gol Brucia perdere così”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “Ilal gol è, abbiamo lottato fino alla fine. Con un po’ di sfortuna abbiamo subìto questo gol. Purtroppo succede, cimolto“. Lo ha detto Cirodopo la sconfitta dell’per 2-1 contro lain semifinale di. “Contro di loro è sempre difficile giocare. Ma non hanno creato tante occasioni, a livello di gioco erano avanti a noi. Per le occasioni create, era giusto il pareggio“, ha detto a Rai1 l’attaccante della Lazio. SportFace.

La Nazionale maschile di calcio è stata battuta 2 - 1 dalla Spagna nelle semifinali di, la competizione stagionale per nazionali europee. ...Il sogno dell 'Italia di chiudere la stagione con un "titulo" (la vittoria della) si spegne di fronte alla Spagna tutt'altro che irresistibile di De la Fuente. Come nel 2021, azzurri eliminati dalle Furie Rosse a un passo dalla finale e con lo stesso risultato: 2 - ...Delusione per l'Italia. La nazionale di Roberto Mancini si arrende soltanto negli ultimi minuti nella semifinale dicontro la Spagna. Inizio da incubo con errore di Bonucci e gol degli iberici, ma l'Italia nel primo tempo gioca bene riuscendo a trovare spesso la palla dietro la linea avversaria. Nel ...

ENSCHEDE (OLANDA) (ITALPRESS) – La Spagna batte l’Italia 2-1 e si qualifica per la finalissima di Nations League contro la Croazia, in programma domenica al De Kuip di Rotterdam. Nello stesso giorno ...Francesco Acerbi, intervenuto ai microfoni della Rai al termine della semifinale di Nations League persa contro la Spagna, è stato critico: "Non ...