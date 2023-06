Nations League | nuova maglia per l’Italia | significato | dettagli e FOTO

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Specialebianca perquesta sera nella semifinale diche vedrà impegnati i ragazzi di Mancini contro la Spagna. Gli ‘Azzurri’ metteranno da parte, solo per una notte, il proprio soprannome in favore del bianco e di un omaggio storico. Sarà proprio il bianco, infatti, il colore indicativo della divisa che Adidas ha scelto per celebrare il 125° anniversario della Federazione Italiana Giuoco Calcio con un kit realizzato per l’occasione. L’omaggio alla Nazionale del 1910 La divisa, ispirata da quella indossata dalla Nazionale al suo esordio nel 1910 (Italia–Francia 6-2 all’Arena Civica di Milano), è caratterizzata da un look retro, che richiama il cotone e la vestibilità morbida delle maglie storiche originali, ed è realizzata con le più moderne tecnologie e i migliori materiali tecnici di ...