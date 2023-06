Nations League | Italia beffata in extremis dalla Spagna In finale ci vanno le Furie Rosse

Tanta delusione tra le fila azzurre al termine della semifinale di. La Spagna ha spezzato i sogni di gloria dell' Italia di Mancini, costringendola alla finalina per il terzo posto contro l' Olanda . A fine gara il Ct analizza con franchezza la prova ...Commenta per primo Gianluigi Donnarumma è a dir poco amaro dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in. 'È stata una partita dalle due facce, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo - l'analisi dell'ex Milan - . Siamo arrabbiati anche se i loro gol nascono da un po' di sfortuna. La ...ENSCHEDE (Olanda) - Per Leonardo Bonucci , nella gara dicontro la Spagna , l' Italia " Non è partita malissimo. Poi c'è stato l'errore da parte mia, un pallone che non arrivava mai e che nel contrasto è finita sui piedi di Pino che ha ...

Mastica amaro il ct della Nazionale Roberto mancini , dopo la sconfitta arrivata nei minnuti finali contro la Spagna nella semifinale Nations League. Alla fine hanno meritato di vincere, anche se hann ...Sarà quindi tra Croazia e Spagna la Finalissima della Nations League 2023. L'atto conclusivo della Final Four della manifestazione continentale che si sta disputando in Olanda si giocherà domenica ser ...