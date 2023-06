Nations League Immobile non basta | Azzurri k o | in finale ci va la Spagna

(Di giovedì 15 giugno 2023) Enschede – Labatte 2-1 l’Italia nella seconda semididisputata allo stadio De Grolsch Veste di Enschede. Al vantaggio degli iberici con Yeremy Pino al 3?, replica Cirosu rigore all’11’; di Joselu all’88’ il gol che decide il match. Gli iberici sfideranno domenica 18 giugno la Croazia per il titolo; mentre gli, sempre domenica, giocheranno contro i padroni di casa dell’Olanda per il terzo posto. In aggiornamento… (Foto: Twitter @

La Nazionale maschile di calcio è stata battuta 2 - 1 dalla Spagna nelle semifinali di, la competizione stagionale per nazionali europee. ...Il sogno dell 'Italia di chiudere la stagione con un "titulo" (la vittoria della) si spegne di fronte alla Spagna tutt'altro che irresistibile di De la Fuente. Come nel 2021, azzurri eliminati dalle Furie Rosse a un passo dalla finale e con lo stesso risultato: 2 - ...Delusione per l'Italia. La nazionale di Roberto Mancini si arrende soltanto negli ultimi minuti nella semifinale dicontro la Spagna. Inizio da incubo con errore di Bonucci e gol degli iberici, ma l'Italia nel primo tempo gioca bene riuscendo a trovare spesso la palla dietro la linea avversaria. Nel ...

Una beffa atroce: come due anni fa, l'Italia in queste finals di Nations League si giocherà la finalina per il terzo e quarto posto. Allora contro il Belgio, questa volta contro l'Olanda. Termina 2-1 la seconda semifinale di Nations League tra Spagna e Italia, con la squadra di Luis de la Fuente che ha battuto la selezione di Roberto Mancini. Con gli spagno ...