Nations League | il meglio di Olanda-Croazia VIDEO

Tutto pronto per Italia - Repubblica Dominicana , partita valevole per la Week 2 della fase preliminare della Volleyball(VNL) femminile 2023 . Dopo la vittoria contro la Bulgaria, le azzurre di Davide Mazzanti tornano in campo con l'obiettivo di conquistare un altro successo e risalire la classifica per ...L'eterna sfida Italia - Spagna arriva al quarantesimo incrocio della storia e mette in palio la finalissima dellacontro la Croazia di Modric. Gli azzurri cercano il riscatto dopo che ...Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, giovedì 15 giugno 2023 . L'Italia di Roberto Mancini torna in campo per sfidare la Spagna nella semifinale di. Occhi puntati poi sul tennis (Atp Stoccarda e 's - Hertogenbosch, Wta Nottingham e 's - Hertogenbosch) e sul basket (Italia - Repubblica Ceca) oltre che sul volley (Italia - Repubblica ...

Quella partita è stata l'inizio di un periodo maledetto che ha portato all'esclusione dell'Italia dai Mondiali. Ora gli Azzurri di Mancini hanno l'occasione per ripartire ...