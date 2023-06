Nations League 2023 | Spagna-Italia 2-1 | azzurri ko in semifinale

(Di giovedì 15 giugno 2023) Enschede, 15 giu. - (Adnkronos) - Si ferma inla corsa dell'di Roberto Mancini in, esattamente come due anni fa contro la. A Enschede, gliperdono 2-1 contro le Furie Rosse. Gara pimpante in avvio, passano gli iberici dopo 3' con Yeremi Pino. L'reagisce e pareggia su calcio di rigore con Immobile all'11. Nella ripresa ritmi più bassi ma lapreme e nella prima parte sfiora più volte il gol. La rete della vittoria arriva a 2' dal 90' con il neo entrato Joselu che spinge in rete una conclusione, deviata, di Rodri.in finale con la Croazia domenica alle 20.45 a Rotterdam, l'giocherà, sempre a Enschede, domenica alle 15 contro ...

Un gol fortunoso a meno di tre minuti dal fischio finale beffa l' Italia di Mancini , esclusa ancora una volta dall'atto conclusivo della. Ma gli azzurri, dopo un buon primo tempo, sono stati chiusi nella loro area per tutta la ripresa. Subito in svantaggio Già in apertura - dopo meno di tre minuti - la rete del ...ENSCHEDE (OLANDA) - . Pronti - via e gli azzurri sono già sotto: Yeremy Pino sfrutta un errore in fase difensiva e la sblocca dopo appena 3'. La reazione dei ragazzi di Mancini è però immediata e ...Lo dice l'attaccante del Galatasaray e della nazionale italiana Nicolò Zaniolo, a Sky Sport, a pochi minuti dalla semifinale dicontro la Spagna. 'Cosa occorre per battere gli spagnoli...

Questa sera, l’Italia affronterà la Spagna nella semifinale di Nations League. Ma impazza la polemica su Bonucci e sui giocatori non convocati L’attesa sta per finire: alle 20.45… Leggi ...PAGELLE ITALIA-SPAGNA ITALIA (3-5-2) Donnarumma 5.5 - Sul gol dell'1-0 contribuisce alla "frittata" servendo un pallone non semplice a Bonucci, per il resto chiude tutto senza grossi patemi. Sbaglia u ...