Nations League 2023 | Spagna-Italia 2-1 | azzurri ko in semifinale

(Di giovedì 15 giugno 2023) (Adnkronos) – Si ferma inla corsa dell’di Roberto Mancini in, esattamente come due anni fa contro la. A Enschede, gliperdono 2-1 contro le Furie Rosse. Gara pimpante in avvio, passano gli iberici dopo 3? con Yeremi Pino. L’reagisce e pareggia su calcio di rigore con Immobile all’11. Nella ripresa ritmi più bassi ma lapreme e nella prima parte sfiora più volte il gol. La rete della vittoria arriva a 2? dal 90? con il neo entrato Joselu che spinge in rete una conclusione, deviata, di Rodri.in finale con la Croazia domenica alle 20.45 a Rotterdam, l’giocherà, sempre a Enschede, domenica alle 15 contro i padroni di casa ...

Tanta delusione tra le fila azzurre al termine della semifinale di. La Spagna ha spezzato i sogni di gloria dell' Italia di Mancini, costringendola alla finalina per il terzo posto contro l' Olanda . A fine gara il Ct analizza con franchezza la prova ...Commenta per primo Gianluigi Donnarumma è a dir poco amaro dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in. 'È stata una partita dalle due facce, nel secondo tempo ci siamo abbassati troppo - l'analisi dell'ex Milan - . Siamo arrabbiati anche se i loro gol nascono da un po' di sfortuna. La ...ENSCHEDE (Olanda) - Per Leonardo Bonucci , nella gara dicontro la Spagna , l' Italia " Non è partita malissimo. Poi c'è stato l'errore da parte mia, un pallone che non arrivava mai e che nel contrasto è finita sui piedi di Pino che ha ...

L’Italia affronta la Spagna nelle semifinali di Nations League: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live L’Italia affronta la Spagna nelle semifinali di Nations League. Chi vince… Leggi ...Il quotidiano napoletano Il Mattino titola così in prima pagina: “L’ex tecnico di Lille, Roma e Lione sostituirà Spalletti. ‘Io, motivato e ambizioso’. Nations League, Italia ko (1-2) contro la Spagna ...