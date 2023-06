Nations League 2023 Italia | le formazioni di Spagna-Italia

(Di giovedì 15 giugno 2023) Azzurri con Immobile e Zaniolo in attacco Sono state annunciate leufficiali di, in campo alle 20.45 a Enschede per la semifinale di. Azzurri con il 3-5-2 con Zaniolo e Immobile coppia d’attacco, Di Lorenzo e Spinazzola sulle corsie. Nella, Morata punta centrale, Rodrigo, Gavi e Yeremi sulla trequarti. Questi gli 11 iniziali:(4-2-3-1): Unai Simon; Navas, LeNormand, Laporte, Jordi Alba; Rodri, Merino; Rodrigo, Gavi, Yeremi; Morata. Ct: De La Fuente.(3-5-2): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi; Di Lorenzo, Frattesi, Jorginho, Barella, Spinazzola; Zaniolo, Immobile. Ct: Mancini. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Al terzo minuto, su errore di Bonucci, Gavi serve Yeremi Pino, l'attaccante del Villarreal entra in area, calcia di interno destro nell'angolino e mette in rete: 1 - 0 per la Spagna e Mancini ...... l'ultima rete del centravanti azzurro risaliva al 16 giugno 2021 all'Europeo con la Svizzera Ciro Immobile porta gli Azzurri in parità contro la Spagna nella semifinale dicon un ...ENSCHEDE (OLANDA) - Nicolò Zaniolo parte titolare nella semifinale ditra Italia e Spagna . Il centrocampista del Galatasaray, che è rientrato dopo alcuni mesi di assenza in Nazionale, ha parlato ai microfoni di a Sky Sport a pochi minuti da fischio ...

Errore di Bonucci in occasione del gol del vantaggio della Spagna, con Pino che gli ha rubato il pallone segnando la rete del vantaggio iberico ...