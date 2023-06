Natile Auto precipita in una scarpata | due morti e un ferito grave

BOVALINO - E' di due morti e un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a, in provincia di Reggio Calabria. L', un'utilitaria, con a bordo le vittime, per cause in corso di accertamento, è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. L'impatto non ha ...È di due morti e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. L'impatto non ha lasciato scampo a due dei passeggeri ...Reggio Calabria - È di due morti e di un ferito il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che da Bovalino conduce a, in provincia di Reggio Calabria. Per cause in corso di accertamento, un'autovettura è precipitata in una scarpata profonda circa 3 metri. L'impatto non ha lasciato scampo a due dei passeggeri ...

Incidente sulla strada tra Bovalino e Natile, auto precipita in una scarpata: morti madre e bambino ReggioToday

L’auto con a bordo la famiglia dalla carreggiata sulla provinciale che da Bovalino conduce a Natile ed è finito nella fiumara sottostante dopo ...Drammatico incidente sulla Provinciale tra Bovalino e Natile. Gravemente ferita l'altra figlia di 13 anni trasportata in ospedale con l'elisoccorso ...