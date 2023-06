Nathalie Guetta rivela la fine con l’ex marito Yudiel Sanchez | “Non sono riuscita a fare la moglie”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 15 giugno 2023)di. Figlia di Pierre, sociologo, e Francine Bourla, gallerista, è anche sorella di David, per parte di padre, e del giornalista Bernard. L’attrice di Don Matteo ospite ad Oggi è un altro giorno, ha conosciutoa Cuba nel 2007. Nonostante la differenza di età di ben 17 anni, la coppia si è innamorata e hanno deciso di sposarsi. Un matrimonio che però si è concluso con una separazione siglata da entrambi nel 2020. L’attrice, conosciuta in Italia per aver interpretato il ruolo della perpetua Natalina nella fiction di Raiuno ‘Don Matteo’ e per aver partecipato al dance show ‘Ballando con le Stelle’, non si è mai pronunciata ...