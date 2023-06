Nathalie Guetta in lacrime da Serena Bortone | Sono tutti ossessionati da mio fratello David | ma non sanno che

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di giovedì 15 giugno 2023) Natalie, oggi ospite daa Oggi è un altro giorno è scoppiata a piangere in un determinato momento della trasmissione: ecco perché Natalienon ha bisogno di grosse presentazioni: è un'attrice molto nota in Italia, soprattutto per aver partecipato alla famosa fiction di Rai 1 Don Matteo. Proprio qui ha interpretato in tutte le stagioni la perpetua del prete più famoso nell'ambito dell'investigazione.gli italianiaffezionati al personaggio di Natalina, tuttavia hanno potuto conoscerla ancora meglio nel momento in cui è stata ospite più e più volte da Stefano De Martino nella trasmissione Stasera tutto è possibile. Appunto nel varietà del marito di Belen Rodriguez ha fatto sempre sorridere chiunque grazie ai suoi modi esilaranti. Eppure la vita di ...