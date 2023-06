Nathalie Guetta biografia | età | origini | fratello | marito e figli | vita privata

Confessione inedita dia Oggi è un altro giorno . Ospite di Serena Bortone per presentare il suo nuovo libro dal titolo Dodici in caso di stress , dove dodici sono le sigarette che la francese fuma quando è ...Si è aperta con una lunga intervista dila puntata del programma condotto da Serena Bortone andata in onda oggi, giovedì 15 giugno 2023. L'attrice, intervenuta diverse altre volte in trasmissione, ha ripercorso la sua ...Che rivelazione a Oggi è un altro giorno:ha una sorella gemella, non lo sapeva ...

Chi è Yudiel Sánchez, l’ex marito di Nathalie Guetta ospite a Oggi è un altro giorno TPI

Oggi, giovedì 15 giugno è andata in onda un’altra puntata de Oggi è un altro giorno e, tra i tanti ospiti, c’era anche la bravissima attrice di Don Matteo, Nathalie Guetta che si è tanto ...Nella puntata del 15 giugno di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha intervistato Nathalie Guetta, la quale ha raccontato di avere una strana mania. L’attrice francese ha ammesso di avere la ...