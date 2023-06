Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 | trionfano Esterno notte | Gifuni e la Buy | premiati Mare fuori e Sorrentino

(Di giovedì 15 giugno 2023)di Marco Bellocchio e i suoi protagonisti Fabrizioe Margherita Buyaianche3, Paoloed altre importanti(leggi recensione) di Marco Bellocchio (Rai Fiction) vince come Migliorai, il premio votato dai Giornalisti Cinematografici Italiani, che si concludono con la cerimonia di premiazione a Napoli sabato 17 giugno al Teatrino di Corte di Palazzo Reale, in ...

' Esterno Notte ' di Marco Bellocchio vince iGrande Serie 2023 come miglior serie dell'anno. La fiction, prodotta dalla Rai, ha trionfato su 'La vita bugiarda degli adulti' (Netflix), 'The bad guy' (Prime Video), 'The good ...... infatti, il sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani, che assegnano i premidedicati al meglio della serialità, ha deciso di conferire un Nastro Speciale a Sorrentino ...... record di incassi al botteghino e un mucchio di premi fra cui due David di Donatello, e due. Come confesserà nell'intervista, si tratta della sua prima volta ad un festival ...