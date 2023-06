Nastri d’Argento Grandi Serie 2023 I vincitori e i premi speciali

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 giugno 2023) IALLA SERIALITÀ D’AUTORE Verso laazione a Napoli, sabato 17 annunciati oggi con i primiEsterno notte di Marco Bellocchio è la migliorcon i protagonisti Margherita Buy e Fabrizio Gifuni Vincono nelle diverse categorie La legge di Lidia Poët (Crime), Prisma (Dramedy) Call my agent – Italia (Commedia), Circeo (Docu) e Filumena Marturano (Film tv) Valentina Bellè (The good mothers) e Andrea Pennacchi (Tutto chiede salvezza) i più votati dai Giornalisti Cinematografici tra i ‘non protagonisti’a Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, Francesca Comencini per la Direzione artistica di Django, Paolo Sorrentino special guest in Call my agent – Italia, Lux Vide per 30 anni di successi La ...