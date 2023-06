Nasce la batteria che non tema il freddo

(Di giovedì 15 giugno 2023) Uno dei più grandi nemici delle batterie delle auto è la bassa temperatura che abbattono l’efficienza dellae, di conseguenza l’autonomia della vettura. L’agenzia cinese Greater Bay Technology ha annunciato la realizzazione di Phoenix unain grado di risolvere questo problema. i materiali superconduttori utilizzati nella fabbricazione dellaconsentirebbero di riscaldarla da -20 a +25° C in soli cinque minuti. Grazie a questa capacità, la ricarica e la scarica dellasarebbero molto più efficienti. – Le batterie dei veicoli funzionano meglio a temperature miti, mentre i rigidi climi invernali possono compromettere l’autonomia fino al 30% in alcuni casi. La Greater Bay Techonology punta a risolvere questa perdita di autonomia: “Non importa se è una giornata calda o fredda, l’autonomia ...

Accompagnata da Marco De Filippis (basso), Annalia Duranti () e Andrea Frittelli (chitarra),... La rassegna Monferrato On Stagenel 2016 con l'intento di creare un festival frutto della ...... che aprirà i battenti domani, alle 9:30, al Marina del Nettuno Yachting Club (Masotto, ... L'idea progettuale è 'Born in Messina' edall'esperienza di alcuni giovani professionisti e ...Accompagnata da Marco De Filippis (basso), Annalia Duranti () e Andrea Frittelli (chitarra),... Una rassegna nata nel 2016 La rassegna Monferrato On Stagenel 2016 con l'intento di creare ...

Nidec Asi, nasce in Italia la maxi batteria da 120 MWh Vaielettrico.it

Nasce in UK l'auto elettrica con batteria che si ricarica in 6 minuti: la concept Nyobolt EV, fatta in collaborazione con Callum e ispirata alla Lotus Elise ...L'incubatore tecnologico è stato presentato nel corso delle cerimonia di inaugurazione dal presidente IIT Gabriele Galateri di Genola, dal direttore ...