Naruto Shippuden | il Monopoly ispirato alle avventure del celebre ninja è attualmente in sconto su Amazon

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ildiè sceso di prezzo su; cosa aspettate a imbarcarvi in questa versione particolarissima del gioco da tavolo più famoso di sempre? Il, ilmanga/anime creato da Masashi Kishimoto, è in offerta su. Targato Winning Moves, stiamo parlando di un'edizione italiana particolarissima che consentirà agli appassionati del mondodi entrare in un contesto sia familiare che fuori dal comune. Sul sito ildisponibile a 28.50€, con unodel 29% dal prezzo base. Se interessati, potete acquistarlo dal box di seguito. Nel dettaglio, questa edizione del ...

Naruto Shippuden: il Monopoly ispirato alle avventure del celebre ...

