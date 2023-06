Napoli | rottura tra Giuntoli e De Laurentiis | il ds non fa il mercato

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Tra Cristianoed Aurelio Delaè ormai netta: il direttore sportivo non si occupa deldelIn casanetta trae De. Come scrive Il Mattino, infatti, il direttore sportivo e il presidente delvivono e lavorano da separati in casa. Non solo.avrebbe scelto di recarsi a Genova e di non occuparsi deldei campioni d’Italia, lasciando l’onere all’amministratore delegato Chiavelli. Questo perché il direttore sportivo delvuole solo andare alla Juve. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM