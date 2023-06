Napoli | picchiato e accoltellato per 2mila euro | arrestati 5 minori

Leggi su 2anews

(Di giovedì 15 giugno 2023) I cinquesono accusati di avere ferito gravemente con una coltellata in pieno torace un cittadino bengalese aper portargli via duemila. Cinquesono accusati di essere gli autori di una rapina commessa nel marzo scorso ai danni di un cittadino bengalese cui portarono via la somma di 2.000