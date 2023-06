Napoli | ostacolo clausola | tramontata la pista Paulo Sousa

(Di giovedì 15 giugno 2023) Con il mese di giugno che avanza ilè sempre alla ricerca del prossimo tecnico. Tanti sono stati i nomi fin qui snocciolati dai partenopei, ma nelle ultime ore le idee nella testa del presidente De Laurentiis si sarebbero fatte più chiare. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per i partenopei sarebbedefinitivamente lain virtù dellarescissoria da corrispondere alla Salernitana. Il patron azzurro non avrebbe gradito l’idea di mettere mano al portafoglio per il mister portoghese e ormai si starebbe orientando su un altro profilo., De Laurentiis non vuole agire sulladiDopo aver ...

Un'operazione che i nerazzurri vorrebbero imbastire in 'stile Lukaku', ma con unimportante per via dell'ingaggio che percepisce l'exdi 9 milioni di euro netti. FOTOGALLERY Continua ...... ovvero che il francese è il favorito per la panchina del. Il quotidiano francese, però, dà qualche informazione sull'accordo per la rescissione del contratto col Psg,al passaggio ...Il verodella trattativa per ilriguarda una penale, che si assesta intorno ad un milione di euro entro il 20 giugno, da corrispondere alla Salernitana per strappare il tecnico ...

Napoli, Paulo Sousa in bilico: c'è l'ostacolo clausola. Galtier va via dal Psg La Repubblica

La ricerca del prossimo tecnico del Napoli ha le ore contate, visto che inizia a stringersi il cerchio sui nomi che circolano da settimane per il “dopo Spalletti”. Lo conferma anche Superscommesse, ch ...Napoli, Paulo Sousa in bilico: c'è l'ostacolo clausola. Galtier va via dal Psg di Marco Azzi Iervolino e De Laurentiis La Salernitana chiede 1 milione di… Leggi ...