Napoli | niente europeo U21 per Kvaratskhelia | ad annunciarlo è il georgiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Sarebbe dovuto partire con i suoi compagni della Georgia U21 la stella delKvicha, ma è ufficiale la rinuncia del numero 77 azzurro all’U21 come annunciato dallo stesso attaccante sui suoi profili social. L’ala offensiva del tridente partenopeo ha preferito ricaricare le batterie in vista della prossima stagione dopo un campionato che lo ha visto praticamente sempre in campo nelle innumerevoli partite giocate dai campani. Queste le parole di Kvichariguardo la sua rinuncia all’U21 con la Georgia: “dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile tornare a giocare in una competizione di così alto livello in così poco tempo. Pertanto, voglio che i tifosi sappiano da me della mia posizione. Nonostante il mio desiderio, per motivi sportivi dopo ...

calcio, importante annuncio della stella azzurra Kvicha Kvaratskhelia direttamente dal Georgia e quindi diventa sempre più probabile la sua partecipazione al ritiro di Dimaro.

