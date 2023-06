Napoli | L' Equipe conferma Galtier | ' Ai piedi del vulcano'

PARIGI (Francia) - Conferme pesanti dalla Francia. L', il prestigioso quotidiano transalpino, ha dedicato la sua prima pagina al potenziale passaggio aldi Christophe Galtier . Il tecnico del Psg ricopre infatti tutta la copertina del ...Cosa scrive L'Galtier -, le ultime Il tecnico francese di 56 anni è la scelta numero dei dirigenti del, ma L'specifica che non è da escludere che Galtier prenda un anno ...... come ha scritto ieri L'. Sia il tecnico che la squadra francese hanno interesse a chiudere in fretta l'accordo. 'Iloffrirà a Galtier un biennale da circa 4 milioni netti con opzione ...

Galtier al Napoli: per L'Equipe è lui il nuovo allenatore azzurro ilmattino.it

Dalla Francia arrivano conferme alla scelta degli azzurri per la panchina: l'ultimo tecnico del PSG sarebbe in pole.In attesa di ufficialità, in Francia sono certi: Christophe Galtier è l'uomo scelto da Aurelio De Laurentiis per la panchina del Napoli del prossimo anno senza Spalletti. La ...