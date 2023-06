Napoli | le prime parole di Garcia | 'Un grande piacere | sono motivato e ambizioso'

'Voglio portare in alto i colori dei campioni d'Italia' Attraverso un post sui social, Garcia ha rilasciato ledichiarazioni da allenatore del: ' Che piacere sposare il progetto del ...Il neo - tecnico del, a Roma, nella sua prima avventura italiana ha messo 'la Chiesa al ... con i capitolini parte fortissimo, vincendo la bellezza di 10 partite nelle10 giornate. Non ...LEPAROLE - Queste leparole di Garcia: 'Che piacere sposare il progetto del. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in ...

Napoli, Rudi Garcia è il nuovo allenatore: "Sono motivato e ambizioso" Sky Sport

Litigio a Gricignano d’Aversa tra due vicini di casa. Uno dei due è stato arrestato ai domiciliari dai carabinieri ...L'allenatore francese è felice di tornare in Italia per guidare una squadra così importante come quella lasciatagli da Spalletti.