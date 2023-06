Napoli | Kvaratskhelia rinuncia agli Europei Under 21 | svelato il motivo | Nazionali

(Di giovedì 15 giugno 2023) 2023-06-15 14:40:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Tra sei giorni inizieranno gli21 che si giocheranno in Romania e in Georgia. Proprio la Georgia dovràre alla sua stella, Khvicha, convocato per la competizione ma lui stesso dal ritiro della nazionale maggiore ha annunciato la sua assenza: “Dopo la stagione calcistica più lunga per me, è difficile giocare di nuovo una competizione così importante in così poco tempo. Ecco perché voglio che i miei tifosi conoscano la mia posizione. Nonostante il mio desiderio, dopo una stagione difficile, sarò il primo tifoso per il campionato europeo21. Ora sono pienamente concentrato sulle prossime partite della nazionale georgiana ...

