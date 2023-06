Napoli | Kim saluta | il Bayern Monaco pagherà la clausola rescissoria ‘variabile’ | le cifre

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ilè pronto are uno dei suoi calciatori principali. Il, infatti, avrebbe deciso di pagare ladel difensore coreano Kim, il quale, quindi, concluderà il 30 giugno la sua esperienza con la maglia partenopea. Il giocatore ha infatti unasolo per un determinato periodo di tempo, dal L'articolo

Commenta per primo È stata un'annata indimenticabile per Min - jae. Il sudcoreano è arrivato ain punta di piedi e con l'arduo compito di dover sostituire uno del calibro di Koulibaly. Ce l'ha fatta alla grande, è stato eletto miglior difensore della Serie ...... probabile, di alcuni giocatori (il primo della lista). Insomma, ripetersi è sempre più ... Da giorni, quindi, è ormai partita la caccia al nuovo allenatore con tanti nomi accostati ale con ...Sul nome dihanno espresso un giudizio favorevole Rummenigge, Tuchel e Hoeness. In alternativa al difensore deli bavaresi avrebbero pronta anche la carta Pau Torres. - foto Image - . pdm/...

Napoli, Kim pronto a salutare: il Bayern Monaco sorpassa il Manchester United, trattativa avanzata Eurosport IT

Fuga da Napoli dopo lo Scudetto, non solo l’addio di Luciano Spalletti. Il top club paga la clausola del big Prosegue la ricerca del nuovo allenatore in casa Napoli. Come raccontato da ...Il Napoli è pronto a salutare uno dei suoi calciatori principali. Il Bayern Monaco, infatti, avrebbe deciso di pagare la clausola rescissoria del ...