Napoli | Kim in partenza | Bayern pronto a pagare la clausola di 70 milioni

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ladi Kim Min-Jae dalsembra si stia concretizzando. IlMonaco ha messo gli occhi sul difensore sudcoreano di De Laurentiis e sarebbea portarlo in Germania, pagando larescissoria presente nel contratto, secondo i media tedeschi. Tale, pari a circa 70di euro, deve essere onorata entro i primi 15 giorni di luglio ed è valida solo per l’estero. La trattativa tra il club tedesco e Kim sta andando avanti in maniera molto spedita. L'articolo proviene da Ildenaro.it.