Napoli | incontro De Laurentiis e Osimhen in programma

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 giugno 2023) Presto Desi incontreranno per parlare del futuro, l’attaccante sarebbe disposto anche a rinnovare a determinate condizioni Presto Desi incontreranno per parlare del futuro, l’attaccante sarebbe disposto anche a rinnovare a determinate condizioni. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’attaccante si trova bene ama vuole avere garanzie. Il contratto è in scadenza nel 2025 e l’entourage ha chiesto il prezzo di una eventuale cessione.