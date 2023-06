I bavaresi vogliono fortemente il difensore del, e sono pronti a pagare la clausola rescissoria'. Ieri Fabrizio Romano, su Twitter, scriveva : "Il Manchester United resta inper Kim Min -...Il sorpasso decisivo di Galtier su Paulo Sousa per laalla panchina delAvevamo raccontato qualche giorno fa come Galtier era il preferito numero uno sia di Aurelio De Laurentiis che di ...Oppure uno stadio, così come accadde per quello disubito dopo la morte di Maradona, o infine il ponte sullo Stretto di Messina. La scomparsa di Silvio Berlusconi ha già lanciato unaal ...

Napoli, corsa a due per la panchina: De Laurentiis tra Sousa e Galtier - Sportmediaset Sport Mediaset

ForzAzzurri.net - Napoli in corsa per Orsolini, su di lui anche Fiorentina e Fenerbahçe. La notizia arriva direttamente da Sky Sport, il Napoli si è inserito nella corsa ...Una grotta naturale trasformata negli anni in un rimessaggio di imbarcazioni e parcheggio di auto gestito da privati senza alcuna autorizzazione. E' quanto avvenuto in Costiera amalfitana tra i comuni ...