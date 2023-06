Napoli | il nuovo allenatore sarà uno tra Galtier | Garcia e Sousa | il resto sono congetture CorSport

(Di giovedì 15 giugno 2023) De Laurentiis ha già pronto il contratto per il prossimodel, bisogna solo inserire il nome, scrive il Corriere dello Sport. E i nomi possibilisolo tre:. “Il contratto è pronto, va aggiunto il nome – dunque è un attimo – poi comincerà un altro ciclo,biennale o anche no, e servirà per affrontare il futuro, uscire da questi nuvoloni grigi nei quali c’è nascosto uno scudetto”. Il nome da scegliere in un terzetto, quello che il quotidiano sportivo definisce “il tridente di Adl”: “ci stanno un portoghese, un francese di Marsiglia e un suo connazionale di Nemours, poi soloo eventualmente diaboliche invenzioni”. Dunque:. ...

... in piazza almeno 500 ultras e i rossoneri chiedono di intitolargli ilstadio. Partiti alle 6 ... Belen Rodriguez , "I residenti di Milano 2", la sua città - giardino, Milan, Inter,, ...Come successo a, dopo una prima stagione deludente: al secondo anno, con Sarri in panchina, ... KK era stata una richiesta di Tuchel che lo vorrebbe dicon sé al Bayern. Detto della volontà ...... Le Normand in difesa è il voltoche ha preferito la Spagna alla Francia. Poi ci sono quei ... Giacomo Raspadori ha vinto lo Scudetto da attore non protagonista col, mentre Nicolò Zaniolo ha ...

Chi è il nuovo allenatore del Napoli De Laurentiis tra Galtier e Garcia ilmattino.it

Dopo la separazione dal Luciano Spalletti, artefice dello scudetto numero tre della storia azzurra, in casa Napoli tiene banco il tema del suo successore ...Salvo sorprese, sarà proprio Christophe Galtier il nuovo allenatore del Napoli. Tra oggi e domani dovrebbe esserci la svolta ...