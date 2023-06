Napoli | il futuro di Zielinski è in bilico | il sostituto costa 30 milioni!

(Di giovedì 15 giugno 2023) Ile De Laurentiis sono tutti concentrati sul nuovo tecnico con tutte le strade che portano a Galtier. Il calciomercato però è alle porte e sia in uscita che in entrate i partenopei sono proti a rendersi di nuovo protagonisti. Dal Manchester Evening News è uscita la notizia di un probabile interesse perda parte del Manchester United. Da ricordare che il contratto del polacco scade il 30 giugno 2024. Il suo rinnovo al momento e? congelato, la priorità è l’allenatore, poi apasseranno al resto.in: già pronti i sostituti Gabri Veiga e Samardzic (ANSA) Come riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ilvuole cercare un erede del polacco, a prescindere. Il club azzurro ha sondato tempo fa l’Udinese per capire quanto ...

...che mercoledì è volato a Londra in primis per incrociare il Chelsea per discutere deldi ... Il Chelsea però al momento non apre al prestito dell'ex difensore del, così come al rinnovo del ...Sulla scia di questa proposta, a candidare invece ilstadio del più blasonato Milan , con ... Una strada o una piazza anche aPer Berlusconi, che si definiva un napoletano di Milano, si ...... per la prossima stagione ilparte avvantaggiato", ha aggiunto Bigon. Fra i club reduci da ... Orsolini, Schouten e Dominguez sono tutti giocatori che ho preso io e se li dovessi vedere in...

Napoli, l'annuncio di Sousa sul suo futuro e il dubbio 'tempistica' Corriere dello Sport

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - "Sviluppo sostenibile" invece di "crescita". Anche il calcio, e specie quello italiano, si deve adeguare a questo cambiamento per affrontare il futuro senza rischiare crisi dra ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...