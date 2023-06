Napoli | il Bayern Monaco accelera per Kim | l’addio è vicino

(Di giovedì 15 giugno 2023) Le ultime sulla trattativa tra iled ilper l’arrivo di Kim Min Jae. Tutti i dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport De, ilsarebbe in pole position per l’arrivo di Kim Min Jae dal. I bavaresi vogliono fortemente il difensore sudcoreano e sarebbero pronti a pagare la clausola rescissoria. Quest’ultima è valida solo per l’estero e dal valore in base al fatturato del club intento a pagarla. La trattaitva è pronta a decollare.

... il, infatti, al momento è in pole nei dialoghi con il calciatore " ritenuto una delle priorità di questo mercato estivo " ed è pronto a pagare alla clausola rescissoria di circa 70 ...Sul difensore exc'è anche ilMonaco. Thomas Tuchel lo ha allenato in Inghilterra prima dell'esonero. Non si è parlato invece di altre operazione tra le due squadre in questo primo ...Calciomercato- Niente Manchester United , colMonaco pronto a beffare la Premier League fiondandosi su Kim Min - Jae . Kim -Monaco: pronti a pagare la clausola rescissori Secondo Sky Sport, ...

Napoli, c'è il Bayern per Kim: bavaresi pronti a pagare la clausola di rescissione - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Napoli potrebbe perdere Kim Min Jae in questa sessione di mercato. Tanti gli interessamenti verso il difensore dalla Premier League, ma soprattutto dalla Bundesliga. Proprio il Bayern Monaco è tra ...Il Bayern Monaco è attualmente in pole position per l'acquisto in questa sessione di calciomercato di Kim Min Jae. Come confermato anche da SkyDe, la ...