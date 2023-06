Napoli | entusiasmo Rudi Garcia | le prime parole del nuovo allenatore

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Mossa a sorpresa per la panchina del: èil. L’ex Roma prende il posto di Luciano Spalletti e l’annuncio è arrivato direttamente dal presidente De Laurentiis. E’ pronta ad iniziare una nuova avventura stimolante con l’intenzione di confermarsi in Serie A e Champions League.è pronto a rimettersi in gioco, come confermano leattraverso un messaggio pubblico sul profilo Twitter. “Che piacere sposare il progetto del. Che piacere tornare in Italia. Sono motivato e ambizioso ora come non mai per continuare a portare in alto i colori dei Campioni d’Italia”, scrive iltecnico azzurro. L'articolo CalcioWeb.