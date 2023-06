Napoli | è ufficiale | Rudi Garcia sarà il nuovo allenatore

Adesso è, Giovanni Simeone è stato riscattato dal. A comunicarlo è il club partenopeo sui social. Comments comments... oltre che a, Roma, Taranto e Benevento, hanno eseguito sei misure cautelari (due in carcere, una ai domiciliari e altre più lievi) nei confronti di sottufficiali e di undell'...Pizza Village, che avrà come attori principali oltre 100 maestri pizzaioli distribuiti nelle ... nei 10 show serali realizzati in collaborazione con RTL 102.5, radiodel Pizza Village ...

Si è chiusa la partita dell’allenatore in casa Napoli. L’ufficialità del successore è arrivata proprio pochi minuti fa. Ecco la scelta di De Laurentiis. Il Napoli ha ufficializzato il nuovo allenatore ...Un annuncio a sorpresa, sia per le tempistiche che per il nome: è Rudi Garcia il nuovo allenatore del Napoli scelto da Aurelio De Laurentiis. L'annuncio ...