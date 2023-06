Napoli | ADL è disposto a cedere Giuntoli alla Juventus in cambio di un calciatore?

Cristiano Giuntoli alla Juventus Il ds, ormai alla fine della sua esperienza al, non viene ... Secondo la redazione di TuttoMercatoWeb si starebbe facendo strada la possibilità chedia il via ...Il top club paga la clausola del bigProsegue la ricerca del nuovo allenatore in casa. Come ... La corsa per il nuovo allenatore è ancora aperta a questi tre profili, ma in questi giornideve ...Non c'è nessun tipo di accordo ufficiale con ilo con il PSG per Galtier. Il PSG non può tesserare un altro allenatore se ha già uno osotto contratto. Da quello che ci risulta, inoltre, non c'...

Napoli: primo colpo di mercato, ADL lo annuncia insieme all'allenatore CalcioNapoli24

Il Napoli ha un suo modo di giocare, vuole tenere in mano la partita, farla sua col bel calcio. Zidane è un allenatore che ha questa visione delle gare, quindi sarebbe il nome perfetto per il post ...Partendo dalla panchina del Napoli e dal futuro di Antonio Conte: "Conte è un bel tipo e ADL è uno particolare. Già Spalletti è passato attraverso le forche caudine con il presidente. Conte attenzione ...