Musk incontra Tajani e Meloni a Palazzo Chigi | automotive e aerospazio al centro dei colloqui

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 15 giugno 2023) Elon. La visita, non annunciata, si è tenuta nella tarda mattinata per poi proseguire nel pomeriggio. Il ceo di Tesla, SpaceX e Twitter hato il ministro degli Esteri Antonioper uno durato circa un'ora. Poco dopo le 13ha lasciato ila bordo di una Tesla bianca. "Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettriche e gli ho detto che l'Italia è il miglior paese in Europa per investire, quindi se fosse interessato a investire", ha dettointercettato dai cronisti. Su Twitter il ministro ha poi aggiunto: "Abbiamo parlato died, settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia. Pronti a ...