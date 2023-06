Musk incontra Tajani e Meloni a Palazzo Chigi | automotive e aerospazio al centro dei colloqui

(Di giovedì 15 giugno 2023) Elon. La visita, non annunciata, si è tenuta nella tarda mattinata per poi proseguire nel pomeriggio. Il ceo di Tesla, SpaceX e Twitter hato il ministro degli Esteri Antonioper uno durato circa un'ora. Poco dopo le 13ha lasciato ila bordo di una Tesla bianca. "Abbiamo parlato di politica industriale, di auto elettriche e gli ho detto che l'Italia è il miglior paese in Europa per investire, quindi se fosse interessato a investire", ha dettointercettato dai cronisti. Su Twitter il ministro ha poi aggiunto: "Abbiamo parlato died, settori dove l'Italia dispone di manodopera e tecnologia all'avanguardia. Pronti a ...

Estratto dell'articolo di Luca Bottura per la Stampa ELONE GIORGIA MELONI Ieri Elonha incontrato Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Per lamentarsi: 'Può dire a Salvini di twittare un po' meno Abbiamo i server in sofferenza'....'Penso che l'Europa sia come Gulliver , c'è un accumularsi eccessivo di regole e leggi: una volta create diventano immortali, ma gli esseri umani non sono immortali', ha detto poial Tg1. 'Ho ...Le parole diUna sintesi sull'incontro è arrivata anche da parte di, intervistato al Tg1. 'Da parte mia ho sollevato due preoccupazioni fondamentali. Primo la denatalità. In Italia ogni ...

Elon Musk incontra Meloni a Palazzo Chigi, colloquio di un'ora e mezza su natalità e intelligenza artificiale Agenzia ANSA

È passato ormai circa un anno dall'incontro tra Elon Musk e Papa Francesco, ma l'imprenditore è ora tornato a visitare l'Italia. Tra i politici ...