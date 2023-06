Musk a Roma | il viaggio segreto in Italia | noi lo abbiamo intervistato

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il visionario sbarca a. In gran. Elon, l’inventore di un sacco di cose e sempre di successo, il libertario che ha sfilato Twitter ai progressisti, è arrivato nella Capitale per unche al momento conserva i contorni della riservatezza. All’insaputa di molti è entrato a Palazzo Chigi in tarda mattinata con la sua Tesla bianca per un colloquio di mezz’ora col vicepremier Antonio Tajani. E poi nel pomeriggio è tornato nei palazzi del potereno per incontrare Giorgia Meloni. Non è ancora noto il perché Elonabbia scelto di venire nel Belpaese. Noi però loe lunedì andrà in onda a Quarta Repubblica. Di motivi per sbarcare nell’Urbe in fondo ce ne sono a bizzeffe, compresi affati magari legati ...