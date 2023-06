Muore Berlusconi | ma il berlusconismo è ancora vivo e dobbiamo liberarcene

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 giugno 2023) Il giorno della morte di Silvio, sulla mia pagina Facebook avevo scritto: ‘Sempre massimo rispetto per la morte di un uomo e per la sofferenza dei familiari. Però mi auguro che ora non cominci, dai soliti mass media, un ingiustificato e ipocrita processo di beatificazione…’ Il nostro è davvero un Paese strano, in questi giorni sembrava di essere in Corea del Nord e non in quella che, sulla carta, dovrebbe essere una democrazia. Si è assistito a una sudditanza e una reverenza a reti unificate verso un uomo che ha devastato moralmente e culturalmente l’Italia. Una tale attenzione non è stata riservata nemmeno a veri eroi come Falcone e Borsellino che hanno perso la vita per la Giustizia. E’ stato imposto persino il lutto nazionale e le interruzioni dei lavori parlamentari. Lo Stato italiano si è fermato e ha riconosciuto il massimo valore a un uomo condannato ...