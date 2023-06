Multa alla Rai per pubblicità occulta a Sanremo | la condanna di Agcom per la diretta social di Amadeus con Ferragni

(Di giovedì 15 giugno 2023) Arriva una prima sanzione per la Rai da parte dell’, che da mesi aveva aperto un fascicolo sul caso della presuntadurante l’ultimo festival di. La commissione per i servizi e i prodotti dell’ha deciso a maggioranza con unadi oltre 170mila euro contro viale Mazzini, colpevole per l’agenzia di aver violato le disposizioni relativecorretta segnalazione dei messaggi pubblicitari durante l’ultima edizione dicondotta da. Dall’è poi arrivata una bacchettataRai, richiamata formalmente per l’esibizione di Blanco, con il cantante che sul palco dell’Ariston aveva preso a calci le composizioni di rose lamentando problemi di ritorno ...

Multa alla Rai per pubblicità occulta a Sanremo, la condanna di ... Open

