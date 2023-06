Mourinho ha rifiutato un biennale da 120 milioni di euro con l’Al-Ahli Il Messaggero

(Di giovedì 15 giugno 2023) Joséha incontrato i sauditi che vorrebbero portarlo in Arabia, ma soltanto per cortesia: il tecnico portoghese è intenzionato a restare a Roma. Il Corriere dello Sport scrive: “Si sono incontrati al Chelsea Harbour Hotel, un albergo cinque stelle che si affaccia su un piccolo porto turistico dove molti ricconi del gotha londinese ormeggiano le loro barchette. Lo stadio, Stamford Bridge, non è molto lontano, il West End neppure. L’invitato di lusso al bar con vista panoramica era José, accompagnato dal fido Matthew O’Donohoe, manager irlandese che ebbe un ruolo importante anche nella trattativa di due anni fa con la Roma. Daltra parte una delegazione saudita guidata da Walid Moaz, presidente del-Ahly, squadra di calcio di Gedda. Sulla tavola niente alcolici ma tanti, tantissimi soldi”. Il club ...

