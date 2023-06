Motomondiale | Marquez | ' Honda non è stata errore | vogliamo tornare ad essere competitivi'

(Di giovedì 15 giugno 2023) Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - "Io ho un contratto con laper quest'anno e per il 2024, sono concentrato su questo al 100% per dare il meglio". Sono le parole di Marc, pilota, nella conferenza stampa del Gp di Germania. “Unfirmare con laper 4 anni? In quel momento non è stato un, credo ancora che non lo sia stato, non potevo immaginare che mi sarei rotto il braccio, non potevo immaginare le quattro operazioni e la pandemia da coronavirus. L'obiettivo di quei 4 anni era vincere il Mondiale, non ci siamo riusciti. Adesso abbiamo un altro problema:e costanti in tutte le piste. Ci sono tante teste nuove sul progetto quest'anno, lasi è impegnata molto, vedremo i frutti nei ...

"Questo tracciato mi piace molto, è piccolo per la MotoGP, in passato sono riuscito a salire sul podio in Moto3 e Moto2. Sarà complicato restare vicino ai più veloci come Bagnaia e, però cercherò di tenere il passo dei migliori per restargli vicino". Marco Bezzecchi, secondo nella classifica piloti a - 21 punti da Bagnaia, si aspetta molto dal Sachsenring. "La gara del ......ci si trova a meraviglia - e un rettilineo sul traguardo di soli 800 metri. Secondo i tecnici della Brembo, che fornisce gli impianti frenanti a tutto il, la tortuosità della ...Il centauro francese - secondo lo scorso anno al Sachsenring - è reduce da due podi consecutivi e corre con quello che attualmente è il miglior team (la scuderia Pramac ) del2023 . Jack ...

Pecco torna al Sachsenring: "Sappiamo tutti come è andata l'anno scorso, la riunione post gara è stata fondamentale. Attenzione ai cambi di condizione"