MotoGP | terribile infortunio | si opera di nuovo | tifosi in lacrime

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 15 giugno 2023) Quando la sfortuna ti perseguita non c’è niente da fare. Ed un pilota in questa annata sembra proprio caduto nelle sue braccia Sembra proprio non voglia lasciarlo la maledizione allo spagnolo Alex Rins, pilota della scuderia giapponese della Honda, che durante la gara sprint del Mugello ha subìto un bruttocadendo dalla sua moto. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.