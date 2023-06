MotoGP | Sachsenring terreno di caccia per quattro Bagnaia | Martin | Bezzecchi e Marquez mirano alla stessa preda

(Di giovedì 15 giugno 2023) Lasi trasferisce dalle colline toscane ai boschi di Sassonia. Nel weekend è infatti programmato il Gran Premio di Germania, settimo dei venti atti del Motomondiale 2023. Quella tedesca è una gara che presenta molti spunti, relativi soprattutto apiloti. Il primo è, ovviamente, Francesco, reduce dal trionfo del Mugello. Il ventiseienne piemontese sinora non ha avuto mezze misure. O ha vinto, oppure è caduto. Una situazione già vissuta lo scorso anno. Proprio qui casca l’… No, meglio usare un’altra metafora. Comunque, ci siamo capiti. Pecco non riesca a vincere due gare di fila ormai da nove mesi, dal filotto diaffermazioni consecutive inanellato fra Assen e Misano 2022. Dopodiché i successi sono tutti giunti a corrente alternata. In tal senso, ilnon si ...

Conclusa la festa tutta italiana al Mugello, questo fine settimana lascenderà in pista alper il Gran Premio di Germania , su un tracciato che ospita il Motomondiale ...... per sua 'fortuna' quest'anno laha introdotto le Sprint, l'unico contesto in cui il ... forse con un tempismo infelice, perché domenica c'è il, il suo regno. Ma anche se il #93 ...Alla scoperta del circuito che nel fine settimana del 18 giugno ospita il GP di Germania del motomondiale: tracciato antiorario, non molto veloce, ma con una difficile piega alla 'Wasserfall' e una ...

MotoGP, GP Sachsenring: gli orari in tv Sky, TV8 e NOW GPOne.com

Anche in Germania c'è rischio di piogge e temporali, almeno per quanto concerne le giornate di venerdì e sabato a livello di previsioni meteo ...Il mitico Sachsenring ospiterà il Gran Premio in terra sassone, tappa fissa del Circus delle due ruote e della MotoGP nello specifico (tranne per l’edizione 2020 saltata per il Covid-19). In passato ...