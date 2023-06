MotoGP GP Germania 2023 | Bagnaia | “La caduta dell’anno scorso mi ha insegnato tanto”

(Di giovedì 15 giugno 2023) “L’importante è iniziare bene per provare a completare bene. Non sarà facile, le condizioni meteo possono cambiare infatti facilmente. Sono fiducioso, secondo me possiamo essere competitivi anche qui”. Lo ha detto Francesco, pilota Ducati e leader del Mondiale di, in conferenza stampa alla vigilia del weekend in: “Laqui mi hache devo sempre crederci, sembrava che stessi per perdere tutto, ho cercato di capire quale potesse essere il nostro potenziale, abbiamo avuto una riunione con il team e da allora tutto è cambiato, già a partire dalla gara successiva ad Assen, ci siamo ripresi subito. Se ripenso al GPdel 2022, so che dobbiamo essere molto più concentrati”. SportFace.

Alle 17 i piloti dellaparleranno in sala stampa per presentare il GP, intanto hanno rilasciato delle dichiarazioni importanti. Quartararo: 'Ho parlato con il management della Yamaha, ho chiesto un grosso ...Orari2023 : si parte con la Motomondiale, con il Gran Premio al Sachsenring in programma domenica alle 14 su Sky e in streaming su NOW. Dalle 9.40 il warm up della. Poi le altre ...Il giardino di Marquez si veste di nuovi colori: non più l'arancione Repsol della sua Honda , con cui il Cannibale ha vinto per 8 volte consecutive. Lo scorso anno, assente il catalano per via della ...

Nel proprio feudo. Marc Marquez cerca di dimenticare quanto accaduto nelle prime sei tappe del Mondiale 2023 di MotoGP e si presenta in Germania con la voglia di far bene. Il Sachsenring è una pista c ...Al Sachsenring, il campione in carica e leader del Mondiale piloti è subito dietro Marc, staccatissimo in classifica visto il lungo periodo di ...