Morte del Cav | cosa cambia per lei | Giorgia Meloni | bomba dell' alta finanza

(Di giovedì 15 giugno 2023) Oggi sono i giorni del lutto, ma da domani la politica italiana inizierà a parlare seriamente disarà di Forza Italia dopo Silvio Berlusconi. Ladel Cav è stato uno choc perché, nonostante l'età e i sempre più frequenti guai di salute, il Cav continuava ad avere una sua centralità nel centrodestra e nel dibattito dentro e fuori il Parlamento. Gli azzurri, pur ridimensionati nei numerie urne e nei sondaggi, erano ancora una "chiave" per la maggioranza e ogni assetto, anche il più fantasioso, finiva per tirarli in ballo. Senza il fondatore, lo scenario più pronosticato è quelloo "smembramento" dei moderati, attratti chi verso il centrosinistra (l'area'ormai ex Terzo Polo, dai renziani di Italia Viva all'Azione di Carlo Calenda) chi verso la "destra" vera e propria, ...

'Meloni ha voluto il lutto nazionale, una cosa che io sappia mai decisa per ladi ex presidentiConsiglio che non fossero stati poi anche presidenti della Repubblica, come Giovanni Leone e ...... alle reazioni che hanno riunito nella pietas l'agone politico, i funerali di Berlusconi sono i funerali di BerlinguerCentrodestra. Oggi come allora, ladiventa fatto politico. Il recinto ......88% Eur/Usd 1,0833 +0,03% Spread 157,66 Dati di mercato Leggi anche Ladi Berlusconi. Ora la ... Il nodopassaggio delle quote Fininvest ai figli Mfe e il sogno della tv paneuropea dei ...

La morte del Cav. segna la fine degli anni 80, ci dice Carlo Freccero Il Foglio

FANO Klajdi Mjeshtri resterà in una cella del carcere di Rimini. L’ha stabilito il gip, l’autorità giudiziaria del Tribunale romagnolo, ieri al ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...